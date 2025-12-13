Ричмонд
В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

В Финляндии Грету Тунберг обвиняют в неповиновении полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии возбудили уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, передает Helsingin Sanomat.

«В Финляндии возбудили уголовное дело против известной во всем мире климатической активистки Греты Тунберг. Прокуратура требует, чтобы 22-летняя шведка была наказана в ходе судебного разбирательства за неповиновение полиции», — сказано в материале.

По данным издания, нарушение произошло в июне 2024 года в ходе демонстрации экологического движения Extinction Rebellion в Хельсинки. Тогда полицейские остановили активистов. Они потребовали прекратить демонстрацию и покинуть улицу. Тех, кто не подчинился, в том числе Грету Тунберг, доставили в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что Грете Тунберг запретили въезд в Венецию на 48 часов. Кроме того, ей выписали штраф за участие в акции с окраской Гранд-канала в зеленый цвет.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше