В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

По данным издания, нарушение произошло в июне 2024 года в ходе демонстрации экологического движения Extinction Rebellion в Хельсинки. Тогда полицейские остановили активистов. Они потребовали прекратить демонстрацию и покинуть улицу. Тех, кто не подчинился, в том числе Грету Тунберг, доставили в полицейский участок.