В Свердловской области из-за снегопада водителей просят ездить осторожнее

Из-за снегопада на дорогах Свердловской области водителям стало опаснее управлять автомобилем. Снежный накат и ухудшение видимости требуют пересмотреть свою манеру езды. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
ГАИ настоятельно рекомендует строго соблюдать дистанцию и снизить скорость. Необходимо полностью отказаться от резких манёвров, обгонов и перестроений. На заснеженном покрытии любое неосторожное движение рулём или торможение может легко привести к заносу. Будьте особенно внимательны при движении в колее.
— Водителям с небольшим опытом управления настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. Приближаясь к пешеходным переходам, необходимо заранее снижать скорость, — уточнили в Госавтоинспекции.
Если в машине находятся дети, включите особый, «детский» режим вождения. Это значит обеспечить максимальную плавность хода, исключить любые рискованные действия и обязательно проконтролировать, чтобы маленькие пассажиры были правильно пристёгнуты в автокреслах.
Экипажи ДПС работают на трассах в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на происшествия. В случае аварии или другой нештатной ситуации немедленно звоните по единому номеру 112.