В Свердловской области из-за снегопада водителей просят ездить осторожнее

ГАИ настоятельно рекомендует строго соблюдать дистанцию и снизить скорость. Необходимо полностью отказаться от резких манёвров, обгонов и перестроений. На заснеженном покрытии любое неосторожное движение рулём или торможение может легко привести к заносу. Будьте особенно внимательны при движении в колее.