Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области из-за снегопада водителей просят ездить осторожнее

Из-за снегопада ГАИ в Свердловской области просит водителей ездить осторожнее.

Источник: Комсомольская правда

Из-за снегопада на дорогах Свердловской области водителям стало опаснее управлять автомобилем. Снежный накат и ухудшение видимости требуют пересмотреть свою манеру езды. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

ГАИ настоятельно рекомендует строго соблюдать дистанцию и снизить скорость. Необходимо полностью отказаться от резких манёвров, обгонов и перестроений. На заснеженном покрытии любое неосторожное движение рулём или торможение может легко привести к заносу. Будьте особенно внимательны при движении в колее.

— Водителям с небольшим опытом управления настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. Приближаясь к пешеходным переходам, необходимо заранее снижать скорость, — уточнили в Госавтоинспекции.

Если в машине находятся дети, включите особый, «детский» режим вождения. Это значит обеспечить максимальную плавность хода, исключить любые рискованные действия и обязательно проконтролировать, чтобы маленькие пассажиры были правильно пристёгнуты в автокреслах.

Экипажи ДПС работают на трассах в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на происшествия. В случае аварии или другой нештатной ситуации немедленно звоните по единому номеру 112.