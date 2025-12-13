Уфимка ужаснулась результатами ринопластики за 900 тысяч рублей от звездного хирурга

Жительница Уфы Ирина собирается судиться с московским пластическим хирургом — она утверждает, что операция по коррекции носа от него привела к серьезным осложнениям. Об этом сообщила Baza.
Женщина хотела укоротить и выровнять нос, и еще в 2022 году решилась на ринопластику у московского. Его клиентами были звезды и известные блогеры. Ирина для процедуры прилетела в столицу, заплатила 900 тысяч рублей и легла под нож, хотя, как она утверждает, никакого договора с ней не подписывали, а чек на руки не выдали.
После операции у пациентки начались проблемы: сначала нос казался кривым (в клинике это объяснили отеком, который вскоре должен сойти), затем под гипсом обнаружилась большая рана. Еще через несколько дней Ирина нащупала торчащие из кожи нити, которые не были вовремя сняты. Клиника порекомендовала удалить их у местного хирурга, что женщина и сделала, но к этому времени на носу уже сформировались глубокие впадины и грубые рубцы.
Нос уфимки выглядит так. Фото: Baza.
Даже шлифовка, которую Ирина делала за свой счет, не помогла исправить ситуацию. После отправки претензии через юриста клиника предложила провести МРТ и КТ, но женщина отказалась и теперь готовит судебный иск.
