Уфимка ужаснулась результатами ринопластики за 900 тысяч рублей от звездного хирурга

После операции у пациентки начались проблемы: сначала нос казался кривым (в клинике это объяснили отеком, который вскоре должен сойти), затем под гипсом обнаружилась большая рана. Еще через несколько дней Ирина нащупала торчащие из кожи нити, которые не были вовремя сняты. Клиника порекомендовала удалить их у местного хирурга, что женщина и сделала, но к этому времени на носу уже сформировались глубокие впадины и грубые рубцы.