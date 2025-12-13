Ричмонд
HS: в Финляндии завели уголовное дело на экоактивистку Тунберг

Грета Тунберг подозревается в препятствовании работе полиции Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии было возбуждено уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Как отмечает издание, Тунберг подозревается в препятствовании работе правоохранительных органов. Инцидент произошёл 25 июня 2024 года во время акции движения Extinction Rebellion в центре Хельсинки.

Тунберг на том митинге произнесла речь перед финским правительством. Издание уточняет, что после этого участники акции устроили шествие. Полиция потребовала прекратить протест. Экоактивиста была задержана и отправлена в тюрьму.

Ранее KP.RU писал, что Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской камере. По словам экоактивисти, ей приходилось находиться среди насекомых и сталкиваться с нехваткой еды и воды. Особую проблему для нее представляли клопы.

Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
