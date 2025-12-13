HS: в Финляндии завели уголовное дело на экоактивистку Тунберг

В Финляндии было возбуждено уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Как отмечает издание, Тунберг подозревается в препятствовании работе правоохранительных органов. Инцидент произошёл 25 июня 2024 года во время акции движения Extinction Rebellion в центре Хельсинки.
Тунберг на том митинге произнесла речь перед финским правительством. Издание уточняет, что после этого участники акции устроили шествие. Полиция потребовала прекратить протест. Экоактивиста была задержана и отправлена в тюрьму.
Ранее KP.RU писал, что Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской камере. По словам экоактивисти, ей приходилось находиться среди насекомых и сталкиваться с нехваткой еды и воды. Особую проблему для нее представляли клопы.