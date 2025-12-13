HS: в Финляндии завели уголовное дело на экоактивистку Тунберг

Ранее KP.RU писал, что Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской камере. По словам экоактивисти, ей приходилось находиться среди насекомых и сталкиваться с нехваткой еды и воды. Особую проблему для нее представляли клопы.