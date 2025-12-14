Такси, курьеры и пешеходы под прицелом: что изменится на дорогах с 2026 года

С марта 2026 года в России разрешат работать в такси только на машинах, которые отвечают условиям локализации. Чтобы попасть под эти требования, автомобиль должен либо набрать минимум 3,2 тысячи баллов по системе, применяемой при госзакупках, либо быть собран по специальному инвестиционному соглашению, заключённому в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.