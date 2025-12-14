Ричмонд
Такси, курьеры и пешеходы под прицелом: что изменится на дорогах с 2026 года

В следующем году в России вводятся новые правила, касающиеся дорожного движения.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

В России ужесточат правила для такси, курьеров и пешеходов. Новые законы коснутся водителей без ОСАГО, доставщиков и нарушителей на железных дорогах.

С марта 2026 года в России разрешат работать в такси только на машинах, которые отвечают условиям локализации. Чтобы попасть под эти требования, автомобиль должен либо набрать минимум 3,2 тысячи баллов по системе, применяемой при госзакупках, либо быть собран по специальному инвестиционному соглашению, заключённому в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Вице-премьер Денис Мантуров считает, что такие меры помогут отечественному автопрому и увеличат спрос на российские машины. В предварительный перечень допущенных моделей уже внесли 20 автомобилей в их числе модели Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и «Москвич». Ведомство не исключает, что список будет пополняться.

Также с 2026 года планируют начать автоматическую фиксацию отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер. Госдума уже одобрила соответствующий законопроект в первом чтении, а техническая возможность у таких систем уже есть.

При этом водителей будут штрафовать не чаще одного раза в сутки, даже если система зафиксирует несколько нарушений подряд. Сейчас езда без страховки обходится в 800 рублей, а при повторном нарушении от 3 до 5 тысяч.

Кроме того, для курьеров-доставщиков могут ввести особые правила дорожного движения. Президент Владимир Путин поручил МВД, мэрам и главам регионов предложить решения для упорядочения их перемещения по городу.

Наконец, за пешеходов, переходящих железнодорожные пути в неположенных местах, тоже могут взяться. Минтранс предлагает использовать камеры фотовидеофиксации, аналогичные тем, что применяются для водителей. Реализация идеи потребует изменений в законодательстве в частности, в законах «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте», передает «Автоньюс».

