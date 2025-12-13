Конкуренция за кормушку среди беглых обострится. Политолог прокомментировал освобождение 123 осужденных

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция за кормушку среди беглых после освобождения Президентом Беларуси Александром Лукашенко 123 осужденных обострится. Об этом заявил в комментарии корреспонденту БЕЛТА философ и политолог Алексей Дзермант.
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран.
Как сообщалось, главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.
Эксперты считают, что такое решение стало неожиданностью и ударом для недругов белорусского государства.
Алексей Дзермант заметил, что в среде этих людей — можно по-разному их называть, но в любом случае это люди, нарушившие закон Беларуси, совершившие противоправные действия, общественно опасные действия, в том числе преступления против государства, — существует большая конкуренция. «Потому что их достаточно много для политической ниши, а средств, на которые они живут, мало», — пояснил он.
Этот его вывод подтверждает недавнее освобождение одного известного заключенного. Покинув территорию страны, он «начал, по сути, как слон в посудной лавке себя вести: постоянные скандалы, недопонимания, конфликты с так называемыми соратниками и даже собственной женой — это все видно невооруженным взглядом», заметил политолог.
По словам Алексея Дзерманта, освобождение очередной партии заключенных, среди которых определенные известные личности, вызовет еще большее брожение в среде беглых. «Конечно, столько лидеров там не нужно. А все они мнят себя лидерами, самыми умными, стратегами. Будет обостряться конкуренция за кормушку, за доступ к ресурсам. И я думаю, что основное время они на самом деле будут заниматься этим, то есть выяснением отношений между собой», — сказал он.
Политолог отметил, что освобождение 123 граждан различных стран не окажет негативного влияния на безопасность белорусского государства. Они будут за границей — это одно из условий их освобождения.
«Поэтому здесь я бы сильно не переживал. А вот то, что мы можем получить, по сути, за этот акт гуманизма со стороны Президента в рамках переговоров с американской стороной, мы уже слышали. Прежде всего, снятие санкций с поставок наших калийных удобрений. Я думаю, что та польза, та прибыль, которая пойдет на социальную сферу, на нужды всего белорусского народа, всего белорусского государства, с лихвой окупит и превзойдет все риски и опасения», — подчеркнул политолог.
Он спрогнозировал, что бывшие заключенные будут лить грязь на Беларусь. Большинство из них не успокоится. «Но это неважно. Главное, что мы устойчивое, безопасное государство, и мы дальше будем об этом заботиться», — заключил он. -0-
Читайте также:
Эйсмонт: более 100 человек из помилованных Президентом отправлены в Украину в обмен на белорусов и россиян.