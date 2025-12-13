Конкуренция за кормушку среди беглых обострится. Политолог прокомментировал освобождение 123 осужденных

«Поэтому здесь я бы сильно не переживал. А вот то, что мы можем получить, по сути, за этот акт гуманизма со стороны Президента в рамках переговоров с американской стороной, мы уже слышали. Прежде всего, снятие санкций с поставок наших калийных удобрений. Я думаю, что та польза, та прибыль, которая пойдет на социальную сферу, на нужды всего белорусского народа, всего белорусского государства, с лихвой окупит и превзойдет все риски и опасения», — подчеркнул политолог.