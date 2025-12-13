Росгвардия опровергла сообщения о наказании военному за видео с рэпером Macan

Представители Росгвардии опровергли информацию о якобы применении дисциплинарных мер к военнослужащему за видео с участием рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщили, что военнослужащего из дивизии, где проходит службу Macan, якобы отправили на гауптвахту. Причиной стало снятое им видео, на кадрах которого рэпер курит в неположенном месте.
Ранее KP.RU сообщал, что Macan проходит срочную службу в армии на особых, привилегированных условиях. Для рэпера были созданы комфортные условия, значительно отличающиеся от положения других военнослужащих. Контакты Macan с другими призывниками были были максимально ограничены.