Врач-кардиолог Кокин назвал главную причину бессимптомного инфаркта

Инфаркт миокарда может протекать без явных симптомов. Кардиолог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин объяснил, почему так происходит.
По словам специалиста, отсутствие болевых ощущений при инфаркте может быть связано как с повреждением нервной системы, так и с особенностями обмена веществ и восприятия. Однако одной из главных причин он назвал диабет второго типа.
— Бессимптомный инфаркт чаще встречается у людей старше 65 лет с диабетом. Дело в том, что при длительном течении этого заболевания поражаются нервные окончания сердца, что снижает или полностью блокирует болевую чувствительность, — сказал кардиолог.
К дополнительным факторам риска «тихого» инфаркта он отнес возрастные изменения в функции центральной нервной системы и хронические заболевания почек. Кроме того, отсутствие симптомов сердечного приступа может быть связано с перенесенным инсультом, хроническим стрессом, депрессией или приемом опиоидов.
В то же время Кокин отметил, что «тихий» инфаркт может проявляться неспецифическими признаками, такими как усталость, одышка при незначительных нагрузках, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение. Тем не менее многие люди склонны игнорировать эти симптомы, воспринимая их как следствие стресса или возрастных изменений, передает Lenta.ru.
По словам кардиолога Эхимена Анени, ночной сон при искусственном свете может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, такой сон способствует развитию сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта.