Врач-кардиолог Кокин назвал главную причину бессимптомного инфаркта

В то же время Кокин отметил, что «тихий» инфаркт может проявляться неспецифическими признаками, такими как усталость, одышка при незначительных нагрузках, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение. Тем не менее многие люди склонны игнорировать эти симптомы, воспринимая их как следствие стресса или возрастных изменений, передает Lenta.ru.