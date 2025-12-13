Росгвардия опровергла факт наказания военного за видео с рэпером Macan

Росгвардия опровергла сообщения о применении к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), дисциплинарных мер.
Подчеркивается, что распространяемая информация о якобы имеющихся привилегиях или смягченных условиях службы не соответствует действительности.
В Telegram-канале Росгвардии сообщается, что Macan готовится к принятию военной присяги. В ведомстве рассказали, что рэпер проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Он размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия, а также питается вместе с личным составом в установленном порядке.
Ранее появились сообщения, что повара дивизии, где служит рэпер, отправили на гауптвахту за видео с артистом, курящим в неположенном месте. Отмечалось при этом, что самого Косолапова никак не наказали.
Напомним, в начале октября Macan опубликовал фото из пункта призыва на военную службу, сообщив, что отправляется в армию. К месту службы рэпер отправился в конце ноября.