Росгвардия опровергла факт наказания военного за видео с рэпером Macan

В Telegram-канале Росгвардии сообщается, что Macan готовится к принятию военной присяги. В ведомстве рассказали, что рэпер проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Он размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия, а также питается вместе с личным составом в установленном порядке.