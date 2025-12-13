Ричмонд
В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях рэпера Macan на службе

Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягченных условиях службы для рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. В ведомстве сообщили, что он в настоящее время готовится к принятию военной присяги.

— Распространяемая в сети интернет и ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягченных условиях службы не соответствует действительности. В настоящее время рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Кроме того, в Росгвардии указали, что рэпер проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Ведомство добавило, что Косолапов размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих данного подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом.

28 ноября рэпер прибыл в расположение дивизии для прохождения военной службы по призыву. Macan во время службы в Росгвардии будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.

При этом ранее появилась информация, что рэпер готов принимать участие в новогодних корпоративных мероприятиях. Отмечается, что исполнитель способен «появиться на любой вечеринке», если организаторы заранее оформят бронь и внесут предоплату в размере 50 процентов. На декабрь у артиста уже запланировано несколько выступлений.