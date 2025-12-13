Ричмонд
«С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”. Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов

Минтранс определил пропускной пункт «Берестовица» основным для автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси обратила внимание автомобильных перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, на то, что с 16 декабря изменяется маршрут пересечения ими белорусско-польской границы.

В связи с открытием 17 ноября польской стороной автодорожных пунктов пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — для движения легковых автомобилей и «Бобровники» («Берестовица») — для движения легковых, грузовых транспортных средств и автобусов и для равномерного распределения нагрузки, с 16 декабря при наличии у автомобильных перевозчиков разрешений следовать через «Брузги» или «Берестовица» пересекать границу им следует исключительно через пропускной пункт «Берестовица».

В оставшиеся дни, то есть до 15 декабря, при наличии у автомобильных перевозчиков разрешений ехать через «Брузги» или пропускной пункт «Берестовица», они могут следовать через «Брест» и пропускной пункт «Берестовица».

Кстати, более 100 помилованных президентом Беларуси отправили на территорию Украины.

Кроме того, Александр Лукашенко попросил американскую журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.

А еще спецпосланник Джон Коул передал Александру Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп, в котором те благодарят его за гостеприимство и за презенты.

