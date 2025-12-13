«С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”. Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов

Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси обратила внимание автомобильных перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, на то, что с 16 декабря изменяется маршрут пересечения ими белорусско-польской границы.
В связи с открытием 17 ноября польской стороной автодорожных пунктов пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — для движения легковых автомобилей и «Бобровники» («Берестовица») — для движения легковых, грузовых транспортных средств и автобусов и для равномерного распределения нагрузки, с 16 декабря при наличии у автомобильных перевозчиков разрешений следовать через «Брузги» или «Берестовица» пересекать границу им следует исключительно через пропускной пункт «Берестовица».
В оставшиеся дни, то есть до 15 декабря, при наличии у автомобильных перевозчиков разрешений ехать через «Брузги» или пропускной пункт «Берестовица», они могут следовать через «Брест» и пропускной пункт «Берестовица».
