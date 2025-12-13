«С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”. Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов

В связи с открытием 17 ноября польской стороной автодорожных пунктов пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — для движения легковых автомобилей и «Бобровники» («Берестовица») — для движения легковых, грузовых транспортных средств и автобусов и для равномерного распределения нагрузки, с 16 декабря при наличии у автомобильных перевозчиков разрешений следовать через «Брузги» или «Берестовица» пересекать границу им следует исключительно через пропускной пункт «Берестовица».