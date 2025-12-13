Ричмонд
La Nacion: ФИФА может не допустить сборную Аргентины до чемпионата мира

В Аргентине расследуют дело в отношении главы национальной футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация футбола (ФИФА) может не допустить сборную Аргентины до участия в чемпионате мира 2026 года из-за скандала вокруг национальной футбольной ассоциации, пишет La Nacion.

На этой неделе провели обыски, связанные с делом главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в его отношении, доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функионеров подозревают в накоплении незаконного состояния.

Как отмечает издание, ФИФА, которая не одобряет вмешательства правительства в дела национальных федераций, может исключить сборную Аргентины из числа участников следующего чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что главу ФИФА Джанни Инфантино обвинили в нарушении кодекса этики из-за премии лидеру США Дональду Трампу.

