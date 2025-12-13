La Nacion: ФИФА может не допустить сборную Аргентины до чемпионата мира

На этой неделе провели обыски, связанные с делом главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в его отношении, доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функионеров подозревают в накоплении незаконного состояния.