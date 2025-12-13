Ричмонд
Бойцы РФ взяли неприступную преграду Гуляйполя: новость СВО 13 декабря

Российские военные успешно форсировали реку Гайчур в Гуляйполе. О том, как была проведена операция, рассказал генерал Липовой.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ успешно форсировали реку Гайчур в Гуляйполе. Об этой операции рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Эта река была водной преградой и оборонительным рубежом для ВСУ, за которым они надеялись отсидеться. Тем не менее наши штурмовые подразделения, имеющие опыт по форсированию подобных преград, нашли лазейку. Российские военные высадились на противоположный берег, закрепились и успешно продвигаются вперёд. Эта река для нас оказалась преградой, которую можно преодолеть», — отметил он.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил в соцсети о падении запорожского города Гуляйполе.