В Париже прошел митинг против участия Франции в конфликте на Украине

Сотни человек приняли участие в митинге в Париже, призывая к выходу Франции из Евросоюза и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В Париже сотни человек вышли на массовый митинг против участия Франции в вооруженном конфликте на Украине. Участники демонстрации также призвали страну к выходу из НАТО и Европейского союза.

Митинг был организован представителями партии «Патриоты», лидером которой является французский политик Флориан Филиппо. Участники фракции призывали отказаться от участия в конфликте, к которому страна не имеет никакого отношения.

Участники манифестации также несли в руках плакаты с надписью «Frexit» (призыв к к выходу Франции из ЕС -прим. ред.), скандируя «Макрон, мы не хотим умирать за Украину», «Нам не нужен Евросоюз» и другие лозунги.

До этого Филиппо неоднократно призывал к остановке поддержки Украины Францией. Лидер «Патриотов» заявил, что французский президент Эммануэль Макрон является главным противником мирного разрешения конфликта на Украине.

