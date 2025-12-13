В Париже сотни человек вышли на массовый митинг против участия Франции в вооруженном конфликте на Украине. Участники демонстрации также призвали страну к выходу из НАТО и Европейского союза.
Митинг был организован представителями партии «Патриоты», лидером которой является французский политик Флориан Филиппо. Участники фракции призывали отказаться от участия в конфликте, к которому страна не имеет никакого отношения.
До этого Филиппо неоднократно призывал к остановке поддержки Украины Францией. Лидер «Патриотов» заявил, что французский президент Эммануэль Макрон является главным противником мирного разрешения конфликта на Украине.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше