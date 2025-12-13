7 золотых и 5 серебряных: Россия триумфально выступила на ЧМ по боксу

Серебряные медали достались Вячеславу Рогозину (до 54 кг), Баиру Батлаеву (до 51 кг), Сергею Колденкову (до 71 кг), Евгению Коолю (до 67 кг) и Эдмонду Худояну (до 48 кг). Призовой фонд турнира составляет 8 миллионов долларов, победитель каждой категории получит по 300 тысяч долларов, что является рекордом для боксёрских чемпионатов.