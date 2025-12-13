Лазерное шоу, тысячи пикселей и море радости. В Гомеле зажгли огни на главной елке региона

Праздничное настроение в этот вечер задало шествие главных новогодних героев и сказочных персонажей. Сегодня установлен волшебный рекорд — одновременно на главной площади собрались 2026 Дедов Морозов, Снегурочек. Вместе с любимыми с детства персонажами число наряженных участников шествия превысило 3 тыс. Концентрация сказочной атмосферы в этом месте просто зашкаливала.