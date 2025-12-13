Лазерное шоу, тысячи пикселей и море радости. В Гомеле зажгли огни на главной елке региона

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчане зажгли огни на главном новогоднем символе региона во время праздничной акции «Зажигаем елку вместе», передает корреспондент БЕЛТА.
Праздничное настроение в этот вечер задало шествие главных новогодних героев и сказочных персонажей. Сегодня установлен волшебный рекорд — одновременно на главной площади собрались 2026 Дедов Морозов, Снегурочек. Вместе с любимыми с детства персонажами число наряженных участников шествия превысило 3 тыс. Концентрация сказочной атмосферы в этом месте просто зашкаливала.
Открывал колонну помощник Деда Мороза на железном коне. Главный волшебник Гомеля прибыл со своей прекрасной внучкой на внедорожнике в сопровождении байкеров и всадников добра на квадроциклах. Также параллельно прошел парад новогодних мобилей от предприятий города.
Под дружные возгласы горожан на площади зажглись пиксельные огни на главной елке города и области. Этот волшебный момент разделили дети и взрослые.
Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов приветствовал горожан и гостей области.
Продолжает праздничную программу шоу барабанщиков. Заданный новогодний ритм поддержит и группа «Божья коровка», которая исполнит популярные хиты. Красочным завершением вечера станет выступление диджея и лазерное шоу.
Первых гостей приняла и резиденция Деда Мороза на площади Ленина. Здесь можно пообщаться с зимними волшебниками, оставить письмо с теплыми пожеланиями и заветными мечтами.
Еще одна новогодняя локация встречает гомельчан и гостей на набережной реки Сож. Полюбившийся парад елок вблизи водной глади в этом году расширился. Елочный квартал в этом году объединил около 200 зеленых красавиц. -0-