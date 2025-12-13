В Таганроге выявлена дистанционная продажа запрещенной пиротехники

— С 1 апреля 2025 года в регионе действуют строгие ограничения не только на применение, но и на сбыт пиротехнических изделий, — Таганрогских бизнесменов уличили в запрещенной продаже пиротехники — Запрещена любая продажа и распространение такой продукции, включая онлайн-торговлю и отправления почтой.