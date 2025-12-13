В Таганроге выявлена дистанционная продажа запрещенной пиротехники

В городе Таганроге Ростовской области предприниматели осуществляли дистанционную торговлю пиротехническими изделиями, нарушая действующий запрет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В преддверии новогодних праздников на территории города проводится мониторинг, направленный на выявление случаев продажи пиротехники.
— С 1 апреля 2025 года в регионе действуют строгие ограничения не только на применение, но и на сбыт пиротехнических изделий, — Таганрогских бизнесменов уличили в запрещенной продаже пиротехники — Запрещена любая продажа и распространение такой продукции, включая онлайн-торговлю и отправления почтой.
Несмотря на установленный режим ограничений, во время проверок были обнаружены факты дистанционной продажи пиротехники местными предпринимателями. Информация о правонарушениях передана в компетентные службы для принятия предусмотренных законом мер.
Глава приморского города напомнила, что за нарушение запрета установлена административная ответственность:
— для физических лиц — штраф от 5 до 15 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.
При этом действующие ограничения не распространяются на такие виды пиротехники, как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. При их использовании необходимо строго следовать инструкциям и соблюдать правила пожарной безопасности.
