Почему Великобритании выгоден украинский конфликт и раскол в ЕС, пояснила профессор МГИМО

В чем же выгода Туманного Альбиона в продолжении украинского конфликта? «Если США договорятся с Россией, то Лондон теряет смысл как связующее звено Евроатлантики, как значимый игрок. Зачем тогда этот маленький остров без всевозможных ресурсов, серьезной армии, со стремительно “сламизирующимся” обществом, кучей проблем кому-то нужен? Поэтому британская стратегия заключается в продолжении конфликта: пока есть конфликт, Британия нужна. В саботаже любых переговорных позиций, договоренностей. В дестабилизации европейской системы безопасности, потому что если в Европе будет спокойно, зачем тогда тоже нужна Великобритания. Она пытается удерживать Вашингтон в орбите войны через разные структуры, они опыт в этом имеют», — поделилась политолог.