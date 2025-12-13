Почему Великобритании выгоден украинский конфликт и раскол в ЕС, пояснила профессор МГИМО

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания — уже давно не союзник США, а даже какой-то дирижер конфликта. Почему для страны выгодны военные действия в Украине и раскол Евросоюза, в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА пояснила доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева.
Политолог отметила, что за столетие Великобритания создала образ великой европейской державы, с чьим непосредственным участием решаются многие международные вопросы. «Британии удалось сформировать некий карго-культ в ряде регионов, когда на Лондон смотрят как на главного мирового игрока, от которого ничего не скроется и который тайные пружины везде нажимает. С другой стороны, речь идет очень часто именно о создании такой видимости, которая формирует мнение людей», — считает Елена Пономарева.
По словам профессора МГИМО, сейчас Великобритания выступает одним из главных оппонентов США в переговорах по Украине и стремлении переформатировать мировой порядок. «Главный противник в этом процессе, в том числе и урегулировании кризисов и конфликтов, в том числе в Украине, — это не Россия и даже не Китай, не Иран, конечно, а Лондон. Лондон уже давно не союзник США, — говорит Елена Пономарева, — а даже какой-то дирижер конфликта — за счет разных способов, инструментов и технологий».
В чем же выгода Туманного Альбиона в продолжении украинского конфликта? «Если США договорятся с Россией, то Лондон теряет смысл как связующее звено Евроатлантики, как значимый игрок. Зачем тогда этот маленький остров без всевозможных ресурсов, серьезной армии, со стремительно “сламизирующимся” обществом, кучей проблем кому-то нужен? Поэтому британская стратегия заключается в продолжении конфликта: пока есть конфликт, Британия нужна. В саботаже любых переговорных позиций, договоренностей. В дестабилизации европейской системы безопасности, потому что если в Европе будет спокойно, зачем тогда тоже нужна Великобритания. Она пытается удерживать Вашингтон в орбите войны через разные структуры, они опыт в этом имеют», — поделилась политолог.
Она отметила, что Лондон для дестабилизации положения не гнушается различными пиар-акциями и информационными вбросами, в том числе против Трампа. Также страна ведет разведку и сращивание военно-промышленного комплекса с финансовыми структурами. «Неслучайно гигантские деньги выделены для Британии на производство БПЛА, например. И вот это сращивания фунта и пушек — это экономика, которая может питаться только войной, а значит, Лондону нужна война», — делает акцент политолог.
В то же время Лондон как мастер провокации способен воздействовать и на Россию, страны постсоветского пространства, имея развитую сеть организаций, готовых провести различные манипуляции. «Конечно, он может воздействовать и на российскую сторону разного рода провокациями. И чтобы Вашингтон поколебался, можно сделать что-то гадкое против России или Беларуси, выставить их виновниками срыва того или иного направления этих переговоров. Кстати, мы не должны это забывать: у Лондона с Киевом заключен столетний контракт о партнерстве», — подчеркнула Елена Пономарева.
Она отметила, что такой документ дает право Великобритании вмешиваться во внутреннюю политику украинских властей и «дергать за ниточки».
В противовес Америке, говорит политолог, Британия создает свой мир. «Если Штаты заявляют о строительстве своего нового мирового порядка, то британцы строят свой мир, новую карту Европы. Им нужен пояс враждебных государств, им нужно опираться на наиболее русофобские режимы», — сказала профессор МГИМО.
В качестве такого примера она привела Латвию, где предложили лишать гражданства тех, кто не разделяет ценности государства, а выявлять это будут, возможно, по посещению людьми советских памятников в определенные даты.
Политолог отметила, что Великобритания не всегда будет поддерживать подобные деструктивные силы. «Но в настоящий момент Лондон — это противник мирного урегулирования по целому ряду причин, и противник не столько даже России, сколько Штатов. Я думаю, что Трамп это прекрасно понимает», — поделилась Елена Пономарева. -0-