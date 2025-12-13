Министр обороны Белоусов вручил госнаграды участникам СВО

Кроме того, глава Минобороны вручил орден «Александра Невского с мечами» заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа Эседулле Абачеву. Он получил ранение в августе 2025 года и сейчас проходит лечение. Андрей Белоусов поблагодарил Эседуллу Абачева за службу и пожелал скорейшего выздоровления.