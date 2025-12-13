Министр обороны Белоусов вручил госнаграды участникам СВО

Министр обороны Андрей Белоусов вручил госнаграды участникам спецоперации — военнослужащим, которые проходят лечение в одном из военных медучреждений, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие удостоились наград за проявленные мужество и героизм при выполнении задач СВО. В частности, Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» начальнику расчета БПЛА с позывным «Филин». Министр отметил высокие показатели боевой работы в ходе применения им ударных дронов.
Кроме того, глава Минобороны вручил орден «Александра Невского с мечами» заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа Эседулле Абачеву. Он получил ранение в августе 2025 года и сейчас проходит лечение. Андрей Белоусов поблагодарил Эседуллу Абачева за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО.