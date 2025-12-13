«Это не пропаганда». Сбежавшая из Латвии семья о том, чем покоряет Беларусь

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА семейная пара беженцев из Латвии Роман и Ольга Самуль рассказали о том, чем их покорила Беларусь.
Роман и Ольга Самуль сказали, что после получения статуса беженцев в Беларуси они купили дом в деревне и сейчас обустраиваются. Говоря о впечатлениях от Беларуси, Роман Самуль отмечает, что они схожи с откликом других людей, которые переехали в Синеокую. «Со многими людьми общаюсь, которые сюда переехали, и как мантра (звучит. — Прим. БЕЛТА) первое, на что обращают внимание, — это разнообразие и изобилие продуктов в магазинах. И это не пропаганда. Нам же рассказывают, что здесь ничего нету. Если с Латвией сравнивать, там есть шесть сортов колбасы, они просто по несколько рядов лежат — “размазано”. Вроде много, а на самом деле ничего нет. А здесь (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) я порой даже поражаюсь и думаю, а куда они все это девают, неужели они все это распродают?» — сказал он.
Сбежал с женой из Европы. Как живет в Беларуси семья из Латвии.
По словам Романа Самуля, поражает в Беларуси и чистота. «Многие люди, которые сюда переезжают, тоже это подмечают. Если в сравнении смотреть, как у нас там (в Латвии. — Прим. БЕЛТА) все в граффити, муниципальные уже службы не справляются, потому что людей нету, все уезжают (в Германию или еще куда-нибудь работать) и никто за городами не ухаживает. Да, за городами, какие-то дома, частные сектора красивые, потому что там уже сам хозяин за собой следит. А так, это страшно», — рассказал он.
По мнению пары, покоряет Беларусь и открытостью, добродушием ее жителей: «У нас даже появились здесь друзья, две семейные пары, которые нам очень сильно помогли. После покупки дома, допустим, я бы один не справился. Здесь очень много коммуникаций, которые мы вводили — канализация, вода, электричество и так далее. И они помогали на всем нашем пути. Буквально сделали невозможное и очень дешево за короткий срок».
«Люди очень отзывчивые. Они видят, что мы нуждаемся в помощи. И они помогали нам просто так, а не за деньги», — отметил Роман.
Его дополнила супруга Ольга: «Они воодушевили, вдохновили и не дали упасть духом. Просто думаешь, сколько здесь всего нужно делать. Но благодаря им мы справились с этим».
К слову, как рассказали муж и жена, они обратились к подписчикам на своем семейном YouTube-канале с просьбой помочь в обследовании и лечении их пса, у которого отнялись ноги. «И нам, опять же, кто помогал? Нам помогали белорусы. Если бы, наверное, в Латвии сделал бы клич, навряд ли бы кто-то скинул бы… Есть люди добрые, но мы бы не набрали бы полную сумму. А так, пожалуйста», — сказал Роман Самуль. -0-