«Это не пропаганда». Сбежавшая из Латвии семья о том, чем покоряет Беларусь

Роман и Ольга Самуль сказали, что после получения статуса беженцев в Беларуси они купили дом в деревне и сейчас обустраиваются. Говоря о впечатлениях от Беларуси, Роман Самуль отмечает, что они схожи с откликом других людей, которые переехали в Синеокую. «Со многими людьми общаюсь, которые сюда переехали, и как мантра (звучит. — Прим. БЕЛТА) первое, на что обращают внимание, — это разнообразие и изобилие продуктов в магазинах. И это не пропаганда. Нам же рассказывают, что здесь ничего нету. Если с Латвией сравнивать, там есть шесть сортов колбасы, они просто по несколько рядов лежат — “размазано”. Вроде много, а на самом деле ничего нет. А здесь (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) я порой даже поражаюсь и думаю, а куда они все это девают, неужели они все это распродают?» — сказал он.