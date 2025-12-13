Певцов, Аверин, Захарова: «Ленком» представил долгожданную премьеру

13 декабря прошла премьера спектакля «Репетиция оркестра» режиссера Владимира Панкова в театре «Ленком». Накануне первого выхода перед зрителями исполнители роли дирижера Дмитрий Певцов и Андрей Соколов рассказали о подготовке к роли. Андрей Соколов отметил, что по поводу дирижирования советовался с маэстро Валерием Гергиевым. Артист подчеркнул, что пытаться найти в спектакле сходства с фильмом не стоит. Оба актёра сошлись во мнении, что постановка Панкова — это не буквальное следование пьесе, а глубокая личная трактовка, рождённая через хрустальный глаз души режиссёра.