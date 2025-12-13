В Ростовской области шквальный ветер повредил линии электропередачи

Ростовская область столкнулась с серьезными нарушениями в работе энергосистемы из-за сильного ветра. Как сообщили в «Россети Юг», порывы в отдельных районах региона привели к повреждениям объектов электросетевого комплекса.
Стихия оказалась настолько мощной, что повалила тяжеловесные железобетонные опоры линий электропередачи. В числе наиболее серьезных происшествий — падение 20-метровой опоры высоковольтной линии в станице Вешенская Шолоховского района.
Сейчас энергетики занимаются ликвидацией последствий непогоды.
