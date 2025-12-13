Ричмонд
«Частный сыщик» Тушинский: Усольцевы вели себя так, чтобы их запомнили

Александр Тушинский рассказал, что семья Усольцевых настойчиво расспрашивали дорогу у всех встречных.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшая в Кутурчинском Белогорье семья Усольцевых вела себя так, будто намеренно стремилась оставить след в памяти незнакомцев, которые попадались на пути. К такому выводу пришел админ паблика «Все версии» Александр Тушинский.

На обзорной площадке на Минской петле в первый день поездки Ирина Усольцева сама попросила случайную свидетельницу сфотографировать их всех троих на свой телефон. Ранее они настойчиво расспрашивали дорогу у всех встречных. Этот странный паттерн поведения заставляет Тушинского задаваться вопросом: было ли это «попадание на глаза» частью какого-то плана?

Напомним, что Сергей, Ирина и Арина Усольцевы из Железногорска пропали в октябре по дороге на гору Буратинка. Их до сих пор не нашли.