Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях рэпера Macan в армии

Ранее сообщалось, что повара Центра специального назначения «Витязь» были отправлены на гауптвахту за съёмку рэпера Macan, курящего в неположенном месте. На видео был зафиксирован первый день срочной службы Косолапова. Публикация кадров в Сети привлекла внимание службы безопасности подразделения, и повар получил арест на срок до 30 дней.