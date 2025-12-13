Дайверы нашли сооружение, построенное еще до египетских пирамид

Это сооружение наряду с несколькими другими конструкциями находится на глубине девяти метров. Оно было возведено в период, когда уровень моря был значительно ниже. Исследователи, готовящие свою работу к публикации в журнале International Journal of Nautical Archaeology, предполагают, что это могли быть рыболовные запруды или защитные сооружения от приливов.