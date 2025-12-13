Дайверы нашли сооружение, построенное еще до египетских пирамид

У западного побережья Франции, рядом с островом Сен в Бретани, дайверы под водой обнаружили древнюю каменную стену. Ее длина составляет 120 метров, а возраст, по оценкам ученых, достигает семи тысяч лет. Об этом пишет Hal Open Science.
Это сооружение наряду с несколькими другими конструкциями находится на глубине девяти метров. Оно было возведено в период, когда уровень моря был значительно ниже. Исследователи, готовящие свою работу к публикации в журнале International Journal of Nautical Archaeology, предполагают, что это могли быть рыболовные запруды или защитные сооружения от приливов.
Это открытие свидетельствует о высоком уровне организации древнего общества, способного перемещать многотонные камни за столетия до появления известных бретонских мегалитов.
По информации журнала, геолог Ив Фуке первым заметил эти аномалии на картах морского дна. Интересно, что находка перекликается с местной легендой о городе Ис, который был поглощен морем за грехи своих жителей.
В Венгрии ученые Будапештского исторического музея вскрыли известняковый саркофаг, который находился под землей около 1,7 тысячи лет. Внутри они обнаружили полностью сохранившийся скелет молодой женщины, остатки одежды, расшитой золотом, и многочисленные артефакты.