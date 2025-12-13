ФПБ расширяет сотрудничество с Федерацией независимых профсоюзов России

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси расширяет сотрудничество с Федерацией независимых профсоюзов России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.
Соответствующее соглашение подписано в штаб-квартире ФПБ. Подписи под документом поставили председатель ФПБ Юрий Сенько и лидер ФНПР Сергей Черногаев. Стороны отметили, что в основе соглашения — глубокое взаимопонимание и общая заинтересованность в решении возникающих вопросов.
Как отметил председатель ФНПР Сергей Черногаев, соглашение предусматривает, что профсоюзы двух стран будут работать по всему спектру актуальных сегодня направлений. И все вопросы, которые могут возникать в будущем, также будут решаться вместе. Он добавил, что сегодня профсоюзы стремятся взаимодействовать по самым различным направлениям — от трудовых отношений до поддержки семей и готовы делиться опытом и новыми идеями по всем вопросам, независимо от их специфики. В частности, информировать друг друга об участии в разработке проектов законодательных актов, касающихся человека труда.
Стороны также договорились прилагать усилия для взаимной поддержки на международной арене. Предусмотрен обмен делегациями и специалистами для изучения опыта трудовой и профсоюзной деятельности — проведение форумов и семинаров, в том числе на базе профсоюзного вуза МИТСО. Кроме того, профцентры двух стран намерены способствовать дальнейшему взаимодействию по отдыху и оздоровлению членов профсоюза.
Как подчеркнули в пресс-службе ФПБ, это событие стало очередным важным шагом на пути многолетнего конструктивного партнерства с Федерацией независимых профсоюзов России, которая объединяет более 128 тыс. первичных профорганизаций и более 19 млн человек. -0-