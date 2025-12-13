ФПБ расширяет сотрудничество с Федерацией независимых профсоюзов России

Как отметил председатель ФНПР Сергей Черногаев, соглашение предусматривает, что профсоюзы двух стран будут работать по всему спектру актуальных сегодня направлений. И все вопросы, которые могут возникать в будущем, также будут решаться вместе. Он добавил, что сегодня профсоюзы стремятся взаимодействовать по самым различным направлениям — от трудовых отношений до поддержки семей и готовы делиться опытом и новыми идеями по всем вопросам, независимо от их специфики. В частности, информировать друг друга об участии в разработке проектов законодательных актов, касающихся человека труда.