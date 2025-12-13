Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору БПЛА с позывным Филин

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России начальнику расчета — оператору FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным Филин. Кадры награждения, которое прошло в госпитале, в субботу публикует пресс-служба Минобороны.
Белоусов отметил, что доложил президенту России Владимиру Путину про уничтоженные Филином в зоне СВО пять танков и 169 автомобилей ВСУ.
«Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», — подчеркнул глава российского военного ведомства.
Белоусов обещал взять на контроль решение всех проблемных вопросов бойца. Он также поинтересовался, планирует ли Филин получать высшее военной образование. После утвердительного ответа министр заявил, что эту тему нужно обязательно обсудить.
Ранее стало известно, что министр обороны России Белоусов встретился с военкорами.