Российский лыжник Коростелёв выругался после 52-го места в дебютной гонке на КМ

Бородавко же заявил, что выступления Коростелёва и Дарьи Непряевой нельзя назвать нормальными из-за объективных причин. Спортсмены долго добирались до Швейцарии и приехали с медленного снега, поэтому для адаптации им требуется время. Бородавко добавил, что квалификация на Олимпиаду зависит от проверки МОК, а «замороженные» FIS-очки с 2022 года были достаточно высоки, поэтому спортсменам не требовалось набирать дополнительные рейтинговые баллы.