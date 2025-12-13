ФИФА может не допустить сборную Аргентины на чемпионат мира по футболу

Поводом для отстранения действующего чемпиона мира стало расследование в отношении руководства Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). В среду прошли обыски, связанные с делом её президента Клаудио Тапиа, его доверенного лица и заместителя казначея. Следствие изучает происхождение дорогостоящего поместья, оформленного на подставных лиц.
Издание отмечает, что ФИФА традиционно не одобряет любое государственное вмешательство в работу национальных футбольных федераций. Газета призывает судебную систему быстро определить виновных, чтобы избежать санкций для всей сборной. Параллельно ведётся расследование в отношении компании-спонсора, подозреваемой в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Аргентины не состоялся по финансовым причинам, поскольку аргентинская сторона выбрала более выгодное предложение. Встреча была запланирована на сентябрь, однако в Буэнос-Айресе предпочли провести игру со сборной Анголы.
