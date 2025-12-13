ФИФА может не допустить сборную Аргентины на чемпионат мира по футболу

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Аргентины не состоялся по финансовым причинам, поскольку аргентинская сторона выбрала более выгодное предложение. Встреча была запланирована на сентябрь, однако в Буэнос-Айресе предпочли провести игру со сборной Анголы.