К жителю Осиповичского района на участок забрела косуля

Комиссия по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении, выехала на место. Во время осмотра дикого животного установлено, что косуля активно ела и передвигалась.

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К жителю Осиповичского района на участок забрела косуля. Об этом БЕЛТА сообщили в Минприроды.

Как рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, житель агрогородка Вязье на приусадебном участке встретил дикое животное — косулю.

Комиссия по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении, выехала на место. Во время осмотра животного установлено, что косуля активно ела и передвигалась. При визуальном осмотре травм не было обнаружено. В связи с чем было принято решение вернуть животное в естественную среду обитания. -0-