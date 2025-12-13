13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К жителю Осиповичского района на участок забрела косуля. Об этом БЕЛТА сообщили в Минприроды.
Как рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, житель агрогородка Вязье на приусадебном участке встретил дикое животное — косулю.
Комиссия по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении, выехала на место. Во время осмотра животного установлено, что косуля активно ела и передвигалась. При визуальном осмотре травм не было обнаружено. В связи с чем было принято решение вернуть животное в естественную среду обитания. -0-