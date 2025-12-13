Фары с надписью «Стоп» и со стрелкой могут появиться в Беларуси

Разработанный стилистический дизайн закладывает основу для создания оптики нового поколения, а именно внедрения световых индикаторов, способных визуально передавать водителям и пешеходам дополнительную информацию. Например, при включении стоп-сигнала может отображаться световая надпись «СТОП», а включение указателя поворота может сопровождаться динамической световой стрелкой на фаре. Эти решения повысят информативность сигналов и, как следствие, сделают дорогу более безопасной.