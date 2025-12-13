Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фары с надписью «Стоп» и со стрелкой могут появиться в Беларуси

В Беларуси разрабатывается новый световой индикатор для фар грузовиков и сельхозтехники.

Источник: Комсомольская правда

ОАО «Руденск», где производят фары и светотехнические изделия, работает над новым инвестпроектом. Его главная задача — полное обновление всего модельного ряда светотехники для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает «Мiнская праўда».

Разработанный стилистический дизайн закладывает основу для создания оптики нового поколения, а именно внедрения световых индикаторов, способных визуально передавать водителям и пешеходам дополнительную информацию. Например, при включении стоп-сигнала может отображаться световая надпись «СТОП», а включение указателя поворота может сопровождаться динамической световой стрелкой на фаре. Эти решения повысят информативность сигналов и, как следствие, сделают дорогу более безопасной.

Кстати, Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов: «С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”.

Кроме того, Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.