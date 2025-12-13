Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая наполнено новым содержанием

«В ходе визита состоялся ряд встреч и переговоров на высоком уровне с руководством китайских оборонных компаний и корпораций. Встречи и переговоры с китайскими партнерами прошли в закрытом формате», — говорится в сообщении.

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем наполнено новым содержанием, сообщает Государственный военно-промышленный комитет по итогам рабочего визита белорусской делегации под руководством председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Китай, информирует БЕЛТА.

«В ходе визита состоялся ряд встреч и переговоров на высоком уровне с руководством китайских оборонных компаний и корпораций. Встречи и переговоры с китайскими партнерами прошли в закрытом формате», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны в традиционно дружественной атмосфере сверили часы по широкому спектру направлений сотрудничества, в том числе в ходе реализации сотрудничества в области космоса.

Кроме этого, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Госкомвоенпромом и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики.

Подчеркнуто, что данный визит наполнил новым содержанием военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем. -0-