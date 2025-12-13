Fox News: в США подтвержден первый случай смерти от силикоза

Сообщается, что 40-летний умерший в течение 14 лет работал с каменными столешницами. Он занимался шлифовкой и полировкой, из-за чего образуется опасная для дыхания кремнеземная пыль, которая попадает в легкие и оставляет в легочной ткани рубцы.