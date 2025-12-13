Ричмонд
Fox News: в США подтвержден первый случай смерти от силикоза

Первый случай смерти от силикоза зафиксирован в США. Мужчина умер спустя 14 лет работы с каменными столешницами.

Источник: Аргументы и факты

Подтвержден первый случай смерти от силикоза — неизлечимого заболевания легких, связанного с воздействием камня при изготовлении с кухонных столешниц. Об этом сообщили в департаменте общественного здравоохранения американского штата Массачусетс, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что 40-летний умерший в течение 14 лет работал с каменными столешницами. Он занимался шлифовкой и полировкой, из-за чего образуется опасная для дыхания кремнеземная пыль, которая попадает в легкие и оставляет в легочной ткани рубцы.

Среди симптомов силикоза — кашель, одышка, усталость и боль в груди.

Чиновники отмечают, что риск возникновения заболевания при работе с искусственными камнями выше, чем с натуральными.

Ранее сообщалось, что в США более 50 младенцев заразились ботулизмом из-за детской смеси.