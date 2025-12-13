Орбан назвал кражу ЕС активов России объявлением войны

Орбан подчеркнул, что кража российских активов означает официальный конфликт ЕС с Россией. Он напомнил, что в истории изъятие сотен миллиардов евро у любой страны всегда вызывало ответные действия.
«Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну», — заключил политик.
Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных активов России на сумму около 300 млрд евро. Эти деньги намерены использовать для нужд Украины. Россия отреагировала немедленно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры. Она отметила, что позиция России по этому вопросу уже изложена в заявлении Банка России от 12 декабря. Конкретные шаги уже находятся в стадии реализации.
