В европейской стране хотят ввести запрет на анонимные комментарии новостей в интернете

В большинстве швейцарских онлайн-изданий для регистрации и комментирования уже требуется указать имя, фамилию и адрес электронной почты. При этом издание отмечает, что полноценной проверки документов пользователей не проводится. По данным Tages-Anzeiger, открыто разрешает анонимные комментарии лишь одно крупное СМИ — 20 Minuten. Эксперты, опрошенные газетой, отнеслись к инициативе скептически, назвав её не до конца продуманной. Они обратили внимание, что значительная часть конфликтного контента генерируется в социальных сетях, а не на новостных порталах.