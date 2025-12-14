Загадка кометы размером с Манхэттен: откуда у 3I/ATLAS взялись два хвоста

Отмечается, что подобная картина типична для комет, сформировавшихся в Солнечной системе. Такие объекты, как правило, имеют пылевой и ионный хвосты, а также туманную кому, окружающую твердое ядро, состоящее из камня, газа, пыли и льда. При приближении к Солнцу или аналогичным звездам нагрев приводит к выбросу вещества, которое и образует характерные хвосты.