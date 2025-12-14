Ричмонд
Загадка кометы размером с Манхэттен: откуда у 3I/ATLAS взялись два хвоста

Появление двойного хвоста у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который одни ученые считают кометой, а другие — гипотетическим инопланетным кораблем, связано с физическими процессами, характерными для кометных тел, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, при сближении объекта со звездой, схожей с Солнцем, происходит нагрев его ледяного ядра. В результате начинается сублимация вещества, а также формируются два хвоста под воздействием звездного ветра. На опубликованных изображениях отчетливо видны газовое гало — так называемая кома — и два различающихся по структуре хвоста.

Отмечается, что подобная картина типична для комет, сформировавшихся в Солнечной системе. Такие объекты, как правило, имеют пылевой и ионный хвосты, а также туманную кому, окружающую твердое ядро, состоящее из камня, газа, пыли и льда. При приближении к Солнцу или аналогичным звездам нагрев приводит к выбросу вещества, которое и образует характерные хвосты.

Ранее астрофизик из Гарварда обнаружил у объекта 3I/ATLAS подозрительный луч.

Космический объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории.

Ранее профессор естественных наук имени Бэрда и директор Института в Гарвардском университете Ави Лёб перечислил аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS.