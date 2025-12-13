Боксеры РФ установили исторический рекорд по золотым медалям на ЧМ в Дубае

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по боксу в Дубае, установив рекорд в истории бокса по числу взятого «золота».
Такое количество золотых медалей не смогла завоевать ни одна национальная сборная за 51 год существования чемпионатов мира. Российские спортсмены выступали на ЧМ под своим флагом и гимном.
В категории до 60 кг победу одержал Всеволод Шумков, до 63 кг — Илья Попов, до 75 кг — Исмаил Муцольгов. Золотую медаль также выиграл Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
В копилке российских боксеров также пять серебряных медалей — у Эдмонда Худояна (в категории до 48 кг), Баира Батлаева (до 51 кг), Вячеслава Рогозина (до 54 кг). Серебро также взяли Евгений Кооль в категории до 67 кг и Сергей Колденков — до 71 кг.
Бронзу на ЧМ по боксу в категории до 57 кг взял россиянин Андрей Пегливанян.
