Следовавший в Токио рейс United вернулся в Вашингтон из-за возгорания двигателя

Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший в Токио, вернулся в международный аэропорт Вашингтона из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает сервис для отслеживания рейсов AIRLIVE вечером в субботу, 13 декабря.
«На рейсе UA803 авиакомпании United Airlines при взлете из Вашингтонского аэропорта IAD загорелся двигатель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейс был вынужден вернуться в место вылета почти сразу после взлета. Самолет также совершил маневры для сброса топлива, чтобы обеспечить безопасность перед попыткой аварийной посадки. Сейчас борт уже находится на земле, детали произошедшего уточняются.
Инцидент также спровоцировал возгорание леса вдоль взлетно-посадочной полосы, которое произошло из-за падения обломков с пламенем и сброса топлива. Данных о пострадавших не сообщается, однако на месте находятся машины скорой помощи.
Ранее KP.RU сообщал, что в Конго лайнер выкатился за пределы взлетной полосы и вспыхнул. В момент инцидента на борту находился министр горнодобывающей промышленности Луи Кабамба.