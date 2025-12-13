Следовавший в Токио рейс United вернулся в Вашингтон из-за возгорания двигателя

Отмечается, что рейс был вынужден вернуться в место вылета почти сразу после взлета. Самолет также совершил маневры для сброса топлива, чтобы обеспечить безопасность перед попыткой аварийной посадки. Сейчас борт уже находится на земле, детали произошедшего уточняются.