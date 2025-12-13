Россиянин Матвей Сафонов вышел в основном составе ПСЖ против «Меца»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вышел в основном составе команды в матче 16-го тура французской Лиги 1 против клуба «Мец».
Вместе с россиянином с первых минут играет украинец Илья Забарный. Этот матч стал вторым подряд, где эти два футболиста играют вместе.
Между тем основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье, недавно восстановившийся после травмы, начал матч со скамейки запасных.
Встреча проходит 13 декабря на стадионе «Сен-Симфорьен» в Меце.
Напомним, ранее игроки ПСЖ Сафонов и Забарный появились вместе во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Атлетика».