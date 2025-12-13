В Молдове в середине зимы почти весна: Синоптики обещают теплые и сухие дни — снега в этом году можем не увидеть

В дневные часы температура воздуха по стране составит в среднем от +8 до +13 градусов, на юге столбики термометров местами поднимутся до +14…+15°C. Ночью будет значительно прохладнее, но без морозов — от 0 до +5 градусов. Осадков не прогнозируется, небо будет переменной облачности.