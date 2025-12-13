Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове в середине зимы почти весна: Синоптики обещают теплые и сухие дни — снега в этом году можем не увидеть

Метеорологи рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Молдове продолжит удивлять нетипичным для середины декабря теплом. По данным синоптиков, страну ожидают сухие и относительно тёплые погодные условия, больше напоминающие позднюю осень или раннюю весну, чем начало зимы.

В дневные часы температура воздуха по стране составит в среднем от +8 до +13 градусов, на юге столбики термометров местами поднимутся до +14…+15°C. Ночью будет значительно прохладнее, но без морозов — от 0 до +5 градусов. Осадков не прогнозируется, небо будет переменной облачности.

В Кишинёве 14 декабря ожидается сухая погода, днём около +11…+12°C, ночью — +2…+4°C. Ветер слабый или умеренный, преимущественно южного и юго-западного направления, что и способствует притоку тёплых воздушных масс.

Впрочем, смотрите сами.

Погода в Молдове.