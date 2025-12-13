В Молдове в середине зимы почти весна: Синоптики обещают теплые и сухие дни — снега в этом году можем не увидеть

Погода в Молдове продолжит удивлять нетипичным для середины декабря теплом. По данным синоптиков, страну ожидают сухие и относительно тёплые погодные условия, больше напоминающие позднюю осень или раннюю весну, чем начало зимы.
В дневные часы температура воздуха по стране составит в среднем от +8 до +13 градусов, на юге столбики термометров местами поднимутся до +14…+15°C. Ночью будет значительно прохладнее, но без морозов — от 0 до +5 градусов. Осадков не прогнозируется, небо будет переменной облачности.
В Кишинёве 14 декабря ожидается сухая погода, днём около +11…+12°C, ночью — +2…+4°C. Ветер слабый или умеренный, преимущественно южного и юго-западного направления, что и способствует притоку тёплых воздушных масс.
