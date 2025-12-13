На Западе закономерно опасаются ответа России на незаконную бессрочную заморозку активов, которую задумали еврочиновники. Причем многие журналисты и политики отмечают, что ответ Москвы может оказаться куда более интеллектуальным, чем меры ЕС. Издание Business Insider Polska опубликовало статью, в которой предупреждает, что РФ может готовить интеллектуальный ответ ЕС на заморозку активов.
В частности, журналисты пишут, что по их информации Москва рассматривает вариант, который может затронуть счета типа «С».
Ранее Еврокомиссия объявила о бессрочной заморозке наших активов и о планах по их передаче «третьим лицам». Речь идет о внушительной сумме в €210 млрд (19 трлн рублей).
Причем ради кражи замороженных активов России ЕС совершил законодательный подлог.
KP.RU писал о мерах, которые уже предпринял Центробанк. ЦБ РФ подал иск против компании Euroclear, одному из центральных европейских депозитариев, там размещалась большая часть российских замороженных активов.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такое решение евробюрократов отражает их стремление любыми путями подорвать процесс урегулирования украинского конфликта. Она всего одним словом охарактеризовала действия Еврокомиссии (ЕК) по бессрочной блокировке российских суверенных активов, назвав еврочиновников «наперсточниками».