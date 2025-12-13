«Россия готовит интеллектуальный ответ на заморозку активов»: в Европе переполошились от страха перед возможными контрмерами Москвы

На Западе закономерно опасаются ответа России на незаконную бессрочную заморозку активов, которую задумали еврочиновники. Причем многие журналисты и политики отмечают, что ответ Москвы может оказаться куда более интеллектуальным, чем меры ЕС. Издание Business Insider Polska опубликовало статью, в которой предупреждает, что РФ может готовить интеллектуальный ответ ЕС на заморозку активов.