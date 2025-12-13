В Севастополе силы ПВО сбили над Черным морем две воздушные цели

Силы ПВО в субботу, 13 декабря, сбили в Севастополе две воздушные цели над морем. О том, что военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента», — написал Развожаев.
Также сообщалось, что два украинских дрона атаковали зоопарк в запорожской Васильевке. В регионе из-за удара ВСУ обесточено несколько населенных пунктов.