Риск инсульта +300%, деменции +290%: Врач назвал самый опасный напиток для мозга

По его словам, химические вещества, содержащиеся в таких напитках, наносят вред организму и мозгу. Эксперт рекомендует полностью отказаться от диетической газировки, а в качестве заменителя использовать воду или чай. Он также отмечает, что употребление этих шипучих напитков даже несколько раз в неделю уже причиняет ущерб здоровью, а искусственные подсластители в «диетических» вариантах представляют собой большую опасность, чем обычный сахар.