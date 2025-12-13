Более 50% сотрудников — люди с инвалидностью. Как сегодня работает гродненский «Цветлит»

Предприятие трудоустраивает более 50% инвалидов и получает ряд преференций. Одна из основных — освобождение от уплаты налога на прибыль, что является значительным финансовым преимуществом. Однако средства, не уплачиваемые в виде налога, не расходуются полностью на заработную плату или другие издержки. Около 20% от них перечисляется в централизованный фонд, который поддерживает бюджетную сферу Белорусского общества глухих и другие учреждения, сказал директор. -0-