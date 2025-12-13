Более 50% сотрудников — люди с инвалидностью. Как сегодня работает гродненский «Цветлит»

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор унитарного предприятия «Цветлит» общественного объединения «Белорусское общество глухих» Сергей Ефременко рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как сегодня работает предприятие.
На Гродненском предприятии «Цветлит» сегодня работает 567 человек, из которых 285 — люди с инвалидностью, что составляет 53,6% всех сотрудников. Средняя заработная плата на предприятии сейчас составляет Br2,5 тыс. С 1 декабря была увеличена тарифная ставка первого разряда на 14%, что, по мнению руководства, делает зарплату достойной.
«Цветлит» — самое крупное структурное подразделение в системе Белорусского общества глухих. Это машиностроительное предприятие, выпускающее около 500 наименований продукции. Производство охватывает несколько направлений. Первое — газозапорная арматура, где качество играет критическую роль, так как от этого зависит безопасность людей. Также предприятие производит водозапорную арматуру, что важно для обеспечения надежности работы систем водоснабжения.
Особое место занимает продукция шаровых кранов. «Цветлит» — единственный среди заводов Восточной Европы, который выпускает такой широкий ассортимент — 96 наименований шаровой арматуры, что делает предприятие уникальным. Помимо этого, предприятие ведет производство автоматических регуляторов. Хотя это направление начали осваивать всего шесть лет назад, «Цветлит» стал единственным предприятием на постсоветском пространстве, которое освоило такие приборы, значительно превзойдя по качеству зарубежных производителей.
Предприятие также вышло на производство пожарно-технической продукции и ежемесячно выпускает около 400 тыс. изделий, занимая 70% российского рынка. Несмотря на значительную конкуренцию с Турцией, Китаем и российскими компаниями, «Цветлит» стремится удерживать лидерство, особенно благодаря работе с цветными металлами и сплавами.
Структурно предприятие состоит из нескольких цехов. «Литейный заготовительный цех обеспечивает зарплату для инвалидов в размере до Br4 тыс., что является одной из самых высоких в регионе для такого профиля. В инструментальном цехе работают специалисты с пятым и шестым разрядом, включая фрезеровщиков, шлифовщиков и токарей. Механосборочный цех насчитывает около 150 сотрудников, — рассказал Сергей Ефременко. — Объем выпускаемой продукции составляет около $2 млн в месяц, при этом 65% продукции идет на экспорт».
Основным рынком сбыта для предприятия является Россия. Кроме того, продукцию покупают страны Средней Азии. Были также поставки в Венесуэлу и Иран. Предприятие активно работает и с африканскими странами через белорусское посольство. Недавно состоялась встреча с группой послов, с которыми налажено сотрудничество, и работа в этом направлении продолжается, добавил директор.
«Высокое качество продукции предприятия подтверждается редкой наградой — личной благодарностью Президента, которая была вручена коллективу “Цветлита” в прошлом году. Это признание не только продукции, но и труда сотрудников, включая людей с инвалидностью. 14 работников предприятия отмечены государственными наградами за свой вклад», — рассказал он.
Предприятие трудоустраивает более 50% инвалидов и получает ряд преференций. Одна из основных — освобождение от уплаты налога на прибыль, что является значительным финансовым преимуществом. Однако средства, не уплачиваемые в виде налога, не расходуются полностью на заработную плату или другие издержки. Около 20% от них перечисляется в централизованный фонд, который поддерживает бюджетную сферу Белорусского общества глухих и другие учреждения, сказал директор. -0-
