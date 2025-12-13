Ричмонд
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полёты

В аэропорту Краснодара Пашковский ввели дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов 13-го декабря. О введении временных ограничений сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Краснодар (Пашковский) — введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что временные меры необходимы в целях обеспечения безопасности полётов. Более подробную информацию о вылетах необходимо уточнять у авиакомпаний.

Ранее атаки БПЛА и непогода оставили 3,4 тысячи жителей Запорожской области без света. В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки дронов противника обесточены 2416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется. Кроме того, в Куйбышевском муниципальном округе из-за непогоды без света остались около тысячи абонентов в семи населённых пунктах. Аварийные бригады уже занимаются восстановлением.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

