«Уколы пробовала, мне не помогли»: как похудела Татьяна Буланова

Но режим питания не единственная причина стройной фигуры Булановой. Она призналась, что после почти 20 лет работы с прежней подтанцовкой Буланова решилась на обновление состава и взяла в балет молодых девушек. «Девочки- красотки. Я, честно говоря, даже подтянулась рядом с ними. С теми старыми можно было расслабиться», — подчеркнула она.