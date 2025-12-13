«Уколы пробовала, мне не помогли»: как похудела Татьяна Буланова

Татьяна Буланова призналась, что прибегала к уколам для похудения в погоне за стройной фигурой. Об этом она рассказала в беседе с журналистами во время премии «Звезды Дорожного радио».
Певица рассказала, что с малых лет склонна к полноте из-за чего постоянно приходится бороться с лишним весом. Она перепробовала множество диет, но самым действенным способом оказался контроль за размером порции и количество ее приемом в течение дня.
«Праздничный зажор это не про меня. Какой совет могу дать? Не жрать! Мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла. Уколы пробовала, мне не помогли», — рассказала Татьяна.
Но режим питания не единственная причина стройной фигуры Булановой. Она призналась, что после почти 20 лет работы с прежней подтанцовкой Буланова решилась на обновление состава и взяла в балет молодых девушек. «Девочки- красотки. Я, честно говоря, даже подтянулась рядом с ними. С теми старыми можно было расслабиться», — подчеркнула она.