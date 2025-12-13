Препарат за 2 миллиона долларов не помог мальчику со СМА в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что пятилетний сын звёзд «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно впал в кому. Оганесян уже не знает, куда ему идти за помощью, чтобы всё успеть. Он заявил, что приступ у ребёнка случился по его вине из-за «желания подобрать лучшую и комфортную терапию». При этом бывшая жена Саша Черно тоже винит во всём его.