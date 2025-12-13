Ричмонд
Предложение еще не сделал, но торжество уже спланировал: жених Анны Семенович сообщил о скорой свадьбе

Жених Анны Семенович Денис заявил о свадьбе в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Денис Шреер, возлюбленный Анны Семенович, сообщил, что планирует свадьбу с артисткой в следующем году. Хотя официальное предложение он пока не сделал, уже начал готовиться к торжеству. По его словам, мероприятие будет скромным и пройдет в кругу самых близких людей.

«Если свадьба состоится, она, скорее всего, будет небольшой и пройдет в кругу только близких друзей. Возможно, вы узнаете об этом только после события», — цитирует его слова издание «7Дней».

В окружении пары предполагают, что мужчина сделает предложение Анне в новогоднюю ночь.

Ранее, в интервью KP.RU артистка рассказала, как ее возлюбленный Денис Шреер справляется с повышенным вниманием публики к его персоне, как они вместе пережили испытания за границей.