Предложение еще не сделал, но торжество уже спланировал: жених Анны Семенович сообщил о скорой свадьбе

Денис Шреер, возлюбленный Анны Семенович, сообщил, что планирует свадьбу с артисткой в следующем году. Хотя официальное предложение он пока не сделал, уже начал готовиться к торжеству. По его словам, мероприятие будет скромным и пройдет в кругу самых близких людей.
«Если свадьба состоится, она, скорее всего, будет небольшой и пройдет в кругу только близких друзей. Возможно, вы узнаете об этом только после события», — цитирует его слова издание «7Дней».
В окружении пары предполагают, что мужчина сделает предложение Анне в новогоднюю ночь.
Ранее, в интервью KP.RU артистка рассказала, как ее возлюбленный Денис Шреер справляется с повышенным вниманием публики к его персоне, как они вместе пережили испытания за границей.