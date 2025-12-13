Предложение еще не сделал, но торжество уже спланировал: жених Анны Семенович сообщил о скорой свадьбе

Денис Шреер, возлюбленный Анны Семенович, сообщил, что планирует свадьбу с артисткой в следующем году. Хотя официальное предложение он пока не сделал, уже начал готовиться к торжеству. По его словам, мероприятие будет скромным и пройдет в кругу самых близких людей.