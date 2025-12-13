Отделался легким испугом. В Беловежской пуще лебедь-кликун столкнулся с электропроводами

Вероятно, серьезных травм они не получили, но взлететь из деревни, расположенной среди леса, удалось не всем. Когда орнитологи приехали на помощь, лебедя во дворе уже не было. Птица к тому моменту успела пройти по дороге в лес несколько сотен метров. В нацпарке отметили, что лебедь шел в правильном направлении, однако до ближайшей воды было несколько километров. «Виновником суеты оказался лебедь-кликун. При осмотре никаких видимых травм и повреждений выявлено не было, поэтому птицу выпустили на ближайшем водоеме — водохранилище Лядское. Увидев воду, кликун расправил крылья и дал деру от своих спасителей. Стало понятно, что с птицей все в порядке, видимо отделался легким испугом», — рассказали в национальном парке «Беловежская пуща».