Отделался легким испугом. В Беловежской пуще лебедь-кликун столкнулся с электропроводами

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще лебедь-кликун столкнулся с электропроводами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт нацпарка.
Сообщается, что в научный отдел национального парка поступил звонок от местной жительницы д. Лядские, которая обнаружила у себя во дворе лебедя. По одной из версий, соседи видели, как вечером над деревней летела стая лебедей и несколько птиц столкнулись с линией электропередачи.
Вероятно, серьезных травм они не получили, но взлететь из деревни, расположенной среди леса, удалось не всем. Когда орнитологи приехали на помощь, лебедя во дворе уже не было. Птица к тому моменту успела пройти по дороге в лес несколько сотен метров. В нацпарке отметили, что лебедь шел в правильном направлении, однако до ближайшей воды было несколько километров. «Виновником суеты оказался лебедь-кликун. При осмотре никаких видимых травм и повреждений выявлено не было, поэтому птицу выпустили на ближайшем водоеме — водохранилище Лядское. Увидев воду, кликун расправил крылья и дал деру от своих спасителей. Стало понятно, что с птицей все в порядке, видимо отделался легким испугом», — рассказали в национальном парке «Беловежская пуща».
Там также обратили внимание, что до 1990-х годов лебедь-кликун считался очень редким пролетным видом. Первые его гнезда в Беларуси начали находить только после 2003 года. В настоящее время он гнездится в небольшом количестве во всех областях Беларуси и его численность растет. В Беловежской пуще кликуны гнездятся на водохранилище Лядское и на некоторых крупных водно-болотных объектах. «Пары кликунов наиболее агрессивные среди наших лебедей, и легко могут прогнать со своей территории лебедей-шипунов, не говоря уже об утках, лысухах, серых гусях и других водоплавающих птицах», — дополнили в нацпарке. -0-