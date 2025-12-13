Ричмонд
«Изъятие сотен миллиардов никогда в истории не оставалось без ответа»: Орбан прямо назвал план по изъятию активов РФ объявлением войны

Орбан назвал кражу российских активов Евросоюзом объявлением войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается одним из немногих здравомыслящих европейских политиков. Орбан в очередной раз выступил с предостережением в адрес ЕС. Он предупредил об опасных последствиях изъятия активов России и прямо заявил, что их использование Евросоюзом будет, по сути, объявлением войны. Такое заявление венгерский политик сделал во время митинга в Мохаче, видеофрагмент выступления Орбана опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.

«Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа», — предупредил Орбан.

Премьер-министр Венгрии отдельно отметил, что если позволить евробюрократам изъять даже небольшую долю средств, «то они разграбят всю страну».

Как писал KP.RU, Еврокомиссия объявила о бессрочной заморозке активов РФ в €210 млрд (19 трлн рублей) и о планах по их передаче «третьим лицам».

Центробанк РФ уже подал иск против компании Euroclear, одному из центральных европейских депозитариев, там размещалась большая часть российских замороженных активов.

